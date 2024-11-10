Politico: Трамп может обойти запрет Байдена на выход США из НАТО

Победивший на выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп может вывести страну из состава НАТО, несмотря на принятый при нынешнем главе Белого дома Джо Байдене закон, который весьма затрудняет это сделать, пишет Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии