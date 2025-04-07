Соперником «Трактора» станет минское «Динамо»

Определился соперник челябинских хоккеистов в ¼ финала Кубка Гагарина. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», в четвертьфинале Кубка Гагарина «черно-белые» встретятся с «Динамо» из Минска.