Соперником «Трактора» станет минское «Динамо»

Определился соперник челябинских хоккеистов в ¼ финала Кубка Гагарина. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», в четвертьфинале Кубка Гагарина «черно-белые» встретятся с «Динамо» из Минска.
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