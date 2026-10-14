Семью мигрантки с четырьмя детьми, обнаруженную в полузаброшенном доме без удобств в переулке Златоустовский, поместили в Центр временного содержания иностранных граждан перед депортацией из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Пенсионерки из Мо...
- С израильским пас...
- Вот почему Зеленс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым