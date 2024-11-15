Вынесенная на берег Камчатки косатка плачет и просит о помощи

Очередную косатку вынесло на берег Охотского моря на Камчатке, ее пытаются спасти вторые сутки. Как только к животному приближаются люди, оно начинает кричать, звуки эти и просьбы о помощи напоминают плач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии