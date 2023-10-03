В Кинешме полицейские задержали подозреваемую в поджоге местную жительницу

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский» разбираются в обстоятельствах и последствиях конфликта между двумя местными жительницами, результатом которого стало возбуждение уголовного дела.
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