Процесс мобилизации граждан будет изменён? Адвокат Виктория Кравченко отвечает

Какие изменения в законодательстве Украины могут повлиять на процесс мобилизации граждан? Как новый законопроект может усилить ответственность должностных лиц за нарушения в процессе призыва на военную службу? Какие последствия ожидают тех, кто злоупотребляет своими полномочиями в военное время? Адвокат Виктория Кравченко в эфире ответила на вопросы зрителей.