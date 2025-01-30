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Процесс мобилизации граждан будет изменён? Адвокат Виктория Кравченко отвечает

Какие изменения в законодательстве Украины могут повлиять на процесс мобилизации граждан? Как новый законопроект может усилить ответственность должностных лиц за нарушения в процессе призыва на военную службу? Какие последствия ожидают тех, кто злоупотребляет своими полномочиями в военное время? Адвокат Виктория Кравченко в эфире ответила на вопросы зрителей.

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