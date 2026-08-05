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TRENDYMEN

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5 самых длинных кораблей в мире. Они размером с небольшой город

5 самых длинных кораблей в мире. Они размером с небольшой город

В истории мирового судостроения битва за габариты долгое время казалась бесконечной. Инженеры стремились выжать максимум из экономики масштаба, рассчитывая снизить себестоимость транспортировки за счет одного огромного рейса.

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