5 самых длинных кораблей в мире. Они размером с небольшой город

В истории мирового судостроения битва за габариты долгое время казалась бесконечной. Инженеры стремились выжать максимум из экономики масштаба, рассчитывая снизить себестоимость транспортировки за счет одного огромного рейса.
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