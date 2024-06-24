Атака на святое: боевики напали на церковь и синагогу в Дагестане

Скриншот видео Несколько часов назад был введен режим контртеррористической операции в Дагестане после нападений боевиков в двух крупнейших городах республики – Махачкале и Дербенте: в столице республики они атаковали полицейских, в Дербенте – целью стали синагога и православная церковь.
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