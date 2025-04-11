В МИД сообщили о нотной переписке России и Украины через посольства в Белоруссии

Директор второго департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства Алексей Полищук сообщил, что между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки через посольства двух стран в Белоруссии.
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