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В МИД сообщили о нотной переписке России и Украины через посольства в Белоруссии

В МИД сообщили о нотной переписке России и Украины через посольства в Белоруссии

Директор второго департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства Алексей Полищук сообщил, что между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки через посольства двух стран в Белоруссии.

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