США и Украина провели напряженные переговоры полезных ископаемых

Представители США и Украины провели переговоры по минеральному соглашению. Об этом пишет Reuters. Источник сообщил, что напряженность на переговорах в Вашингтоне возникла из-за последнего проекта предложения администрации Дональда Трампа, который оказался более обширным, чем первоначальная версия.
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