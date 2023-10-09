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Кто заказал бойню в Израиле: как все разведки мира проспали нападение ХАМАС?

Журналисты Wall Street Journal выяснили, что Иран разработал и согласовал план атаки на Израиль. Подготовка к операции продолжалась с августа по сентябрь при активном участии иранских спецслужб, как утверждается, ссылаясь на информацию от высокопоставленных членов ХАМАС и "Хезболлы".

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