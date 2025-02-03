Как еда влияет на нашу кожу: питание для молодости и сияния

Состояние нашей кожи — это отражение того, что мы едим и какой образ жизни ведем. Недостаток полезных веществ, избыточное потребление сахара, фастфуда и других вредных продуктов ведет к преждевременному старению, воспалениям, тусклости и сухости.
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