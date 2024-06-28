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Коннор Хеллебайк выиграл трофей Везины по результатам голосования

Коннор Хеллебайк выиграл трофей Везины по результатам голосования

Российский вратарь Сергей Бобровский, выступающий за хоккейный клуб "Флорида Пантерс", занял третье место в голосовании за приз "Везина Трофи" лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023/24.

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