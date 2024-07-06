Преобразователь частоты купить

Преобразователь частоты, также известный как преобразователь переменного тока (ЧПУ), это электронное устройство, которое используется для управления скоростью электродвигателей переменного тока путем изменения частоты подачи напряжения.
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