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Царьград

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Владимир Путин назначил Максима Жука новым прокурором Москвы

Владимир Путин назначил Максима Жука новым прокурором Москвы

До этого пять лет пост занимал Денис Попов.Президент России Владимир Путин назначил прокурором Москвы Максима Жука.

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Комментарии
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ВС
Валерьян Смогловский
Поздравляю!!! Может. Насажает. Целую. Клумбу. Любителей. Бабла
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18 час.
ВВ
Василий Васильев
Непонятно, а куда делся прежний прокурор ? Или старого уволили по-тихому, типа &quot;замели мусор веником под коврик&quot; ?
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17 час.

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