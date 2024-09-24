Появилось прямое подозрение на причину смертельного отравления детей

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лина любимцева

Там не только дети отравились и погибли потом, но и родители отравились... И КАК ТЕПЕРЬ РОДИТЕЛЯМ ЖИТЬ?!!! СТРАШНО ДАЖЕ ПОДУМАТЬ?!!... Трагедия такая!!! Дай Бог им СИЛ!! Тоже, потравили тараканов, называется.... Продают черт его знает что и черт его знает кто произвел... Я вот тоже на той неделе купила Дихлофос "без запаха", комаров потравить. Мужа всего искусали. Но еще не травила... И НЕ БУДУ!! Сегодня выброшу этот Дихлофос. Черт его знает, что купила на самом деле?!!..