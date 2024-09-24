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Появилось прямое подозрение на причину смертельного отравления детей

Появилось прямое подозрение на причину смертельного отравления детей

ИЗВЕСТИЯ В прокуратуре сообщили РЕН ТВ о том, что в деле о смертельном отравлении четверых детей после проведенных экспертиз появилось прямое подозрение на причину гибели несовершеннолетних.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Там не только дети отравились и погибли потом, но и родители отравились...  И КАК ТЕПЕРЬ РОДИТЕЛЯМ ЖИТЬ?!!!  СТРАШНО ДАЖЕ ПОДУМАТЬ?!!... Трагедия такая!!!  Дай Бог им СИЛ!! Тоже, потравили тараканов, называется....  Продают черт его знает что и черт его знает кто произвел... Я вот тоже на той неделе купила Дихлофос &quot;без запаха&quot;, комаров потравить. Мужа всего искусали. Но еще не травила... И НЕ БУДУ!! Сегодня выброшу этот Дихлофос. Черт его знает,  что купила на самом деле?!!..
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17 час.
ГМ
Георгий Михалев
Очередная версия, а когда будут результаты экспертизы? Соседей допросили? Потерпевших, на предмет конфликта с соседями? Хотелось бы послушать начальника транспортного цеха.
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11 час.

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