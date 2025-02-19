«Вова 4%». Трамп послал Зеленского на выборы

Трамп подписал электоральный приговор Зеленскому. После встречи переговорных групп США и РФ в Саудовской Аравии американский лидер дал расширенную пресс-конференцию в Мар-а-Лаго, где и послал Зеленского на выборы.
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