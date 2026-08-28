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ВТБ: 62% россиян готовы попробовать операции с цифровым рублем

ВТБ: 62% россиян готовы попробовать операции с цифровым рублем

Более 60% россиян готовы начать пользоваться цифровым рублем уже с 1 сентября, показал опрос ВТБ: почти треть респондентов намерена открыть счет сразу, а каждый третий — при появлении такой возможности в магазинах.

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