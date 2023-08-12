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Дембеле о «ПСЖ»: «Я очень рад. Хочу заставить болельщиков мной гордиться»

Дембеле о «ПСЖ»: «Я очень рад. Хочу заставить болельщиков мной гордиться»

Вингер сборной Франции перешел в «ПСЖ» из «Барселоны», подписав контракт до 2028 года. Сумма трансфера составила 50,4 млн евро – это отступные, прописанные в контракте Дембеле с «Барселоной».

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