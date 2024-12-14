В России предложили запретить скидки на алкоголь

Правительство России дало поручение ведомствам рассмотреть вопрос о запрете скидок на алкоголь. Из распоряжения кабмина стало известно, что этот вопрос должны проработать Рособрнадзор, Минсельхоз, Минфин и Минздрав.
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