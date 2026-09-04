Арабские СМИ: йеменские хуситы прорываются к Баб-эль-Мандебскому проливу Минувшей ночью резко обострилась ситуация в Йемене, разделенном на несколько частей р.
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