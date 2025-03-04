Владимир Зеленский заявил о необходимости мира «как можно скорее»

Владимир Зеленский, всего через час после того, как президент США Дональд Трамп резко раскритиковал его высказывания о «нескором» завершении конфликта, выразил мнение, что мир должен быть достигнут «как можно скорее».
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