Зампреда правительства Хабаровского края Никонова уличили в получении взятки

Евгений Никонов. Обложка © Telegram / ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 27_Z Заместителя председателя Правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, Рассказали журналистам в правоохранительных органах.
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