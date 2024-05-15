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Хавбек "Спартака" Зобнин: нельзя назвать позором поражение от "Балтики"

Хавбек "Спартака" Зобнин: нельзя назвать позором поражение от "Балтики"

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин объяснил, почему нельзя считать поражение от калининградской "Балтики" в финале Пути регионов Кубка России позором, а также не смог ответить на вопрос, почему команде не удалось забить.

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