Хавбек "Спартака" Зобнин: нельзя назвать позором поражение от "Балтики"

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин объяснил, почему нельзя считать поражение от калининградской "Балтики" в финале Пути регионов Кубка России позором, а также не смог ответить на вопрос, почему команде не удалось забить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии