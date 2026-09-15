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Бойцы ГрВ «Север» освободили ранее окружённую Ольховатку в Харьковской области

Бойцы ГрВ «Север» освободили ранее окружённую Ольховатку в Харьковской области

Штурмовые подразделения группировки войск «Север» в ходе создания зоны безопасности вблизи с российской границей освободили еще один населенный пункт в Харьковской области.

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