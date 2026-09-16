Сбитая подростком на питбайке школьница выжила после ДТП в Красноярском крае

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Семилетняя девочка, которую сбил на мотоцикле девятиклассник, выжила. Об этом 16 сентября сообщает телеграм-канал "112".
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