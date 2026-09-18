Член ОП Песков: Первый день выборов в РФ прошёл без грубых нарушений

Первый день голосования на выборах в Госдуму обошёлся без серьёзных инцидентов. Об этом заявил сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков.
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