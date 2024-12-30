Жертвы украинских мошенников часто понимают содеянное только в зале суда

Тяжесть своих преступлений жертвы украинских телефонных мошенников зачастую понимают только в зале суда, заявил заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев, сообщает 30 декабря РИА Новости.
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