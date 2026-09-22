АвтоВАЗ показал коммерческие Lada Largus и Granta с пневмоподвеской

АвтоВАЗ представил новые коммерческие версии Lada Largus и Lada Granta на выставке Comtrans-2026 в Казани.
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