В ЯНАО участник спецоперации Николай Тибичи женился в музее вечной мерзлоты. Фото

В Тазовском районе (ЯНАО) сыграл свадьбу участник СВО Николай Тибичи. Место для бракосочетания по национальным традициям ненцев жених и его невеста выбрали необычное — Музей вечной мерзлоты, сообщает глава района Виктор Югай.
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