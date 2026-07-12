Обстановка в Крыму: Что есть, чего нет, рекомендации

Старт летнего сезона на полуострове был сложным, но не провальным. Из‑за перебоев с бензином, атак беспилотников и частых отключений света отдыхающих в начале лета было меньше обычного, но уже к июлю поток туристов начал расти.
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