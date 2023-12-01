Молниеносные магнитные бури грозят Земле 2 декабря 2023 года Елена ВайленкоВ последний месяц года метеопаты и простые обыватели сталкиваются с новым вызовом — мощными магнитными бурями, предсказанными экспертами лаборатории солнечной астрономии и ИСЗФ, передают журналисты pronedra.
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