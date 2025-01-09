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Орловские новости

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Политолог Слатинов рассказал об итогах года для Орловской области

Политолог Слатинов рассказал об итогах года для Орловской области

“Орловские новости” подвели политические итоги ушедшего 2024 года. Его главными событиями стали возбуждения уголовных дел в отношении ближайшего соратника губернатора Клычкова Сергея Лежнева, очередные кадровые перемены в руководстве области, а также жесткая эскалация в зоне спецоперации, прямо затрагивающая регионы центральной России.

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