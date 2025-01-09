Политолог Слатинов рассказал об итогах года для Орловской области

“Орловские новости” подвели политические итоги ушедшего 2024 года. Его главными событиями стали возбуждения уголовных дел в отношении ближайшего соратника губернатора Клычкова Сергея Лежнева, очередные кадровые перемены в руководстве области, а также жесткая эскалация в зоне спецоперации, прямо затрагивающая регионы центральной России.