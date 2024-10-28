Астраханская область готовится к масштабным учениям силовиков

Планируется проведение исследовательского антитеррористического учения «Рельеф». Астраханская полиция предупреждает жителей области о проведении двухдневных учениях с участием региональных силовых структур.
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