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«Торонто» договорился с «Сан-Антонио» об обмене Якоба Пелтля

«Торонто» вернет в команду центрового «Сан-Антонио» Якоба Пелтля (27 лет, 216 см). «Сперс» взамен получат центрового Кема Берча, защищенный пик 1-го раунда 2024 года и два пика 2-го раунда.

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