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Ощущение нестабильности стало главной причиной стресса на работе

Ощущение нестабильности стало главной причиной стресса на работе

Сервис онлайн-рекрутинга hh.ru и психологическая платформа Alter провели исследование и выяснили, что главным фактором стресса на работе в 2026 году стало общее ощущение нестабильности и непредсказуемости.

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