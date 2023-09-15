Футболист астраханского «Волгаря» сыграл три матча в квалификационном турнире на Кубок Азии

Правда, в финальную часть его сборная Киргизии не пробилась. Как ранее сообщал ПУНКТ-А, 22-летний полузащитник «Волгаря» Эрбол Атабаев принял участие в квалификационном турнире на Кубок Азии 2024 года, который прошел в корейском городе Чханвон.