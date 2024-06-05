США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине

США не намерены отправлять на Украину солдат или военных советников и инструкторов. По словам советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Украина "оказалась в глубокой яме", но выбирается из нее.
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