Райсуд Киева: снайпер ВСУ навел ракету "Искандер" на свое подразделение

Снайпер Сил специальных операций (ССО) Украины передал российским спецслужбам координаты своего подразделения, после чего Вооруженные силы РФ нанесли удар оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по расположению украинских войск.
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