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Такие неженственные советские женщины?

Такие неженственные советские женщины?

Будни без суеты Мне попалась статья, где обсуждают героиню Алисы Фрейндлих, Людмилу Калугину.

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Комментарии
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Сергей
Из текста видно, что аффтор, когда был СССР не то, что мутной каплей был, а даже её не планировался, чего только стоит вопрос в опросе &quot;...или обтягивающие джинсы&quot;. Ребёнок, в СССР джинсы можно было достать только у барыг за бешеные деньги и они не использовались, как повседневный предмет одежды. А повседневно их начали носить года так с 1993 ...
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6 час.
Галина Шахова
Какие красивые вещи мы сами себе шили! Были не как все, а как я сама.  Главное, мы были счастливы, много улыбались, умели дружить и помогать друг другу.... !
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4 час.
Андрей Павлов
Ну почему? Джинсы Милтонс были вполне доступны. Не штатовские, конечно, но были. Народ прикалывался над этой ситуацией: &quot;Приходи ко мне на хаус в джинсах фирмы Левис Страус. - Левис Страус ерунда, джинсы Милтонс это да.&quot; (названия могу писать неправильно, столько лет прошло). Были, конечно, те, кто гонялся за &quot;фирмОй&quot;, либо барыг искали, либо у гостиниц с иностранцами шакалили. Но их были единицы. Остальные над ними хихикали. Один у нас в общаге достал новую фирмУ, и по моде того времени (не должны они были выглядеть новыми) начал затирать их шлифовальным кругом. Весь этаж к нему на экскурсию ходил
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4 час.
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