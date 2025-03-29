Такие неженственные советские женщины?

Сергей Из текста видно, что аффтор, когда был СССР не то, что мутной каплей был, а даже её не планировался, чего только стоит вопрос в опросе "...или обтягивающие джинсы". Ребёнок, в СССР джинсы можно было достать только у барыг за бешеные деньги и они не использовались, как повседневный предмет одежды. А повседневно их начали носить года так с 1993 ...

Галина Шахова Какие красивые вещи мы сами себе шили! Были не как все, а как я сама. Главное, мы были счастливы, много улыбались, умели дружить и помогать друг другу.... !