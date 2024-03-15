ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 044 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Ты ЧИТАТЬ умеешь или только буквы в слова складываешь? Попробуй ПОЧИТАТЬ и СМЫСЛ ПОНЯТЬ!  Ну, если сможешь...Последние карты у...
  • Одиссей
    Лично для себя я этот вопрос решаю просто: "Делай, что должен и будь, что будет!". Т.е., если ко мне в дом вломится ...7 лет за защиту о...
  • Алексей Камышов
    Ты завязывал бы чушь от Фашингтонского Обкома нести. Ибо не было такого. Мой дед Великую Отечественную начал со Стали...Последние карты у...

«Яндекс.Музыка» активно продвигает иноагентов и русофобов

«Яндекс.Музыка» активно продвигает иноагентов и русофобов

Юрий Кот «Яндекс.Музыка» — платформа, которая пиарит артистов, русофобов, релокантов, иноагентов, выводя на первые строчки их новые антироссийские «шедевры».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Запрет на деятельность в России, все доходы  от авторских в бюджет. Разрешение на работать разнорабочими, дворниками и т.д. на год, а там в зависимости от умственных способностей продлить или разрешить сменить профиль работы, но не на ТВ, радио и т.д. А перед разрешением изменить вид деятельности проверить  их на полиграфе в их чистых помыслах в отношении России, народа,  проводимой политикой властью. Ну и как без справки из психдиспансера и нарколога на употребление наркотиков. Вот как то так для начала...
Ответить
10 час.
Вера
Все жалуются на яндекс, на его пропаганду предателей и иноагентов ,патриотизма ноль,а власти молчат..
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх