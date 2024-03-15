Юрий Кот «Яндекс.Музыка» — платформа, которая пиарит артистов, русофобов, релокантов, иноагентов, выводя на первые строчки их новые антироссийские «шедевры».
«Яндекс.Музыка» активно продвигает иноагентов и русофобов
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Запрет на деятельность в России, все доходы от авторских в бюджет. Разрешение на работать разнорабочими, дворниками и т.д. на год, а там в зависимости от умственных способностей продлить или разрешить сменить профиль работы, но не на ТВ, радио и т.д. А перед разрешением изменить вид деятельности проверить их на полиграфе в их чистых помыслах в отношении России, народа, проводимой политикой властью. Ну и как без справки из психдиспансера и нарколога на употребление наркотиков. Вот как то так для начала...
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10 час.
Вера
Все жалуются на яндекс, на его пропаганду предателей и иноагентов ,патриотизма ноль,а власти молчат..
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4 час.
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