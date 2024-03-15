«Яндекс.Музыка» активно продвигает иноагентов и русофобов

АНГЕЛ АНГЕЛ

Запрет на деятельность в России, все доходы от авторских в бюджет. Разрешение на работать разнорабочими, дворниками и т.д. на год, а там в зависимости от умственных способностей продлить или разрешить сменить профиль работы, но не на ТВ, радио и т.д. А перед разрешением изменить вид деятельности проверить их на полиграфе в их чистых помыслах в отношении России, народа, проводимой политикой властью. Ну и как без справки из психдиспансера и нарколога на употребление наркотиков. Вот как то так для начала...