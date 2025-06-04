Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Мытищах дети Шавката и Малики превратили обелиск «Воин-освободитель» в футбольную площадку: залезали на памятник, срывали буквы

В Мытищах дети Шавката и Малики превратили обелиск «Воин-освободитель» в футбольную площадку: залезали на памятник, срывали буквы

Avia.pro - СМИ В подмосковных Мытищах разгорелся скандал вокруг обелиска «Воин-освободитель» на улице Мира.

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Комментарии
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Леонид Руси
Рабы разрушили Рим...
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7 час.
Валерий Беседин
Зверье средневековое(((.
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6 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
31 мая жильцы домов на улице Мира увидели, как группа детей — от 8 до 12 лет — играет у обелиска. Мальчишки, по словам очевидцев, дети мигрантов из Средней Азии, залезали на постамент, срывали металлические буквы с надписей и пинали мяч, задевая плиты. Рядом стояли взрослые — двое мужчин и женщина, которые не останавливали детей.Гнать сволочей обратно в аулы!
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37 мин.
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