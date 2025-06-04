В Мытищах дети Шавката и Малики превратили обелиск «Воин-освободитель» в футбольную площадку: залезали на памятник, срывали буквы

ЕА

Евгений Алексеенко

31 мая жильцы домов на улице Мира увидели, как группа детей — от 8 до 12 лет — играет у обелиска. Мальчишки, по словам очевидцев, дети мигрантов из Средней Азии, залезали на постамент, срывали металлические буквы с надписей и пинали мяч, задевая плиты. Рядом стояли взрослые — двое мужчин и женщина, которые не останавливали детей.Гнать сволочей обратно в аулы!