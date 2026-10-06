Тыквенные лепешки с творожно-сырной начинкой

Лепёшки на сковороде, готовятся быстро и из простых ингредиентов. Осенью, во время сезона яркой и ароматной тыквы, в тесто можно добавить тыквенное пюре, для начинки- творог, сыр и зелень.
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