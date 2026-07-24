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Царьград

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Врачи из №4 направлены в Муром из-за неисправного ангиографа

Врачи из №4 направлены в Муром из-за неисправного ангиографа

В городской больнице №4 вышел из строя ангиограф. В связи с этим бригада опытных врачей будет направлена для работы в Муромский сосудистый центр, оснащенный современным оборудованием, сообщили в региональном правительстве.

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