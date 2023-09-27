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Военное обозрение

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Развитие темы эсминца для Российского флота

Развитие темы эсминца для Российского флота

И снова здравствуйте, не прошло и года, как горячо любимый автор атомного бронепалубного эсминца ПРО/ПЛО готов поделиться новыми креативными идеями развития проекта, а «Замволт» был спущен на воду уже десять лет назад.

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