В Смоленской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых, которые исполняли роль курьеров в мошеннической схеме

Две жительницы Смоленской области оказались обмануты дистанционными мошенниками. Так, женщине 1949 года рождения, проживающей в поселке Холм-Жирковский, позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, и для того, чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо 200 тысяч рублей.
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