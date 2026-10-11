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WSJ: отношения Трампа и Зеленского с момента ссоры в Белом доме ухудшились

WSJ: отношения Трампа и Зеленского с момента ссоры в Белом доме ухудшились

С момента конфликта в Белом доме в феврале 2025 года взаимоотношения достигли критической точки между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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