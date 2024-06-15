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Общественник Рогов заявил, что потеря Работино надломила боевой дух ВСУ

Общественник Рогов заявил, что потеря Работино надломила боевой дух ВСУ

Потеря села Работино надломила боевой дух украинских военных на запорожский линии фронта. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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