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Царьград

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В Самаре из-за утечек газа отключили 11 тысяч квартир

В Самаре из-за утечек газа отключили 11 тысяч квартир

С начала 2026 года в Самаре проверили газовое оборудование в 300 тысячах квартир, устранив неполадки в 11 тысячах помещений.

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