В ГАИ назвали 7 признаков, по которым инспекторы вычисляют авто для остановки

При выборе автомобиля для остановки сотрудники ГИБДД обращают внимание на его состояние.В Госавтоинспекции раскрыли секреты, на какие признаки сотрудники дорожной полиции обращают внимание, когда тормозят машины на дороге.
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